Формула мира Зеленского: президент обсудил реализацию с Макроном

Декабрь, 11 в 16:07

В воскресенье, 11 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили реализацию украинской десятишаговой формулы мира.

– Провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество относительно обороны и энергетической стабильности Украины, – написал Зеленский на своем канале в Telegram.

По его словам, в ходе разговора двое президентов смогли также “синхронизировать позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже”.

Ранее президент Зеленский представил перед лидерами Большой двадцатки формулу мира из десяти пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

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Эти пункты должны быть выполнены страной-агрессором для того, чтобы Киев согласился сесть за стол переговоров.