Формула миру Зеленського: президент обговорив реалізацію з Макроном

Грудень, 11 в 16:07

У неділю, 11 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили реалізацію української десятикрокової формули миру.

– Провели телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном… Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України, – написав Зеленський на своєму каналі у Telegram.

За його словами, під час розмови двоє президентів змогли також “синхронізувати позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України у Парижі”.

Раніше президент Зеленський представив перед лідерами Великої двадцятки формулу миру з десяти пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

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Ці пункти мають бути виконані країною-агресором, щоб Київ погодився сісти за стіл переговорів.