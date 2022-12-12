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Факти / Україна

Окупанти використовують жителів Троїцького на Луганщині як живий щит – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти використовують жителів Троїцького на Луганщині як живий щит – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти в селищі Троїцьке на Луганщині облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживають мирні люди.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що російські загарбники у Троїцькому поблизу домівок ставлять свою військову техніку, тобто використовують людей як живий щит. А це є прямим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Зараз дивляться

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворогів у районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Російська армія завдала два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

Понад 60 разів ворог гатив з артилерії по цивільній інфраструктурі Херсона та позиціях українських військ.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 292-у добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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