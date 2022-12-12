Отдавали приказы по Харьковщине: СБУ идентифицировала шестерых российских генералов
В результате следственных действий Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Нацполицией и Офисом генпрокурора установила шестерых представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.
Именно они, как отмечается, отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области.
Кроме того, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части региона.
– Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины. На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.
Как отмечается, среди подозреваемых:
- заместитель командующего Западным военным округом ВС РФ, генерал-майор Трубиенко Т.М.;
- командующий 20-й общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант Иванаев А.С.;
- начальник штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, генерал-майор Пятаев А.Ю.;
- командующий 1-й танковой армией Западного военного округа, генерал-майор Терещенко М.А.;
- командир 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, генерал-майор Авдеев А.В.;
- командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, генерал-майор Слепцов В.В.