Отдавали приказы по Харьковщине: СБУ идентифицировала шестерых российских генералов

Декабрь, 12 в 15:15

В результате следственных действий Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Нацполицией и Офисом генпрокурора установила шестерых представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.

Именно они, как отмечается, отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области.

Кроме того, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части региона.

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– Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины. На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

Как отмечается, среди подозреваемых: