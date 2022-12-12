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Факти / Україна

Віддавали накази по Харківщині: СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Віддавали накази по Харківщині: СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів

У результаті слідчих дій Служба безпеки України в співпраці з Нацполіцією та Офісом генпрокурора встановила особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу ЗС РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

Саме вони, як зазначається, віддавали накази російським військам на “прорив” державного кордону України і штурм населених пунктів Харківської області.

Крім того, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.

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– Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України. На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед підозрюваних:

  • заступник командувача Західного військового округу ЗС РФ, генерал-майор Трубієнко Т.М.;
  • командувач 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант Іванаєв А.С.;
  • начальник штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, генерал-майор П’ятаєв А.Ю.;
  • командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу, генерал-майор Терещенко М.А.;
  • командир 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, генерал-майор Авдєєв О.В.;
  • командир 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, генерал-майор Слєпцов В.В.

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