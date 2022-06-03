Киевщина, Черниговщина, Харьковщина: правительство выделило деньги разрушенным РФ областям

Июнь, 03 в 18:06

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, сколько денег правительство выделило на восстановление Киевской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Николаевской областей, пострадавших от агрессии РФ.

Об этом он рассказал в пятницу, 3 июня, во время речи о 100 днях полномасштабной войны с РФ.

По словам Шмыгаля, за последние два месяца власти выделили 2,3 млрд грн на то, чтобы выполнить ключевые задачи по восстановлению.

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– Киевская и Черниговская области получили по 400 млн грн, Харьковская и Сумская области по 250 млн грн. Киеву было выделено 200 млн грн, Житомирской области 100 млн грн, а Николаевской 56 млн грн. Мы призвали местные власти по возможности также выделять средства на восстановление. Видим, что здесь есть положительная синергия. К примеру, руководство Киева присоединилось к программе восстановления правительства, выделив средства из местного бюджета на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры, – сообщил премьер-министр.

Он отметил, что сейчас проходит первый этап восстановления: оцениваются убытки, составляется техническая документация проектов, ремонтируются критически важные объекты.

– Задача правительства – чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Чтобы все граждане на деоккупированных территориях были с водой, газом, светом. Там, где это возможно, мы отремонтируем школы, детские сады и больницы. В четырех полностью деоккупированных областях у нас сейчас готовится восстановление 83-х больниц, 59-ти детских садов, 122-х школ, – перечислил он.

Шмыгаль подчеркнул, что власти хотят, чтобы украинцы поскорее возвращались домой, но для этого нужно обеспечить соответствующие условия.