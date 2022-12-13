Декабрь, 13 в 18:10

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада проголосовала в целом за принятие проекта Закона о медиа.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

По его информации, “за” выступили 299 народных представителей.

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В законе приняты компромиссные позиции по урегулированию статуса канала Рада, который должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций – выкладывает записи в день проведения пленарного заседания.

А также из проекта теперь изъяты нормы по избирательному законодательству.

– Относительно наших обязательств по кандидатству Украины в ЕС: три из трех. Закон о нацменьшинствах, конкурсный отбор судей КС и Закон о медиа – приняты в целом. Все, что зависело от парламента, на этом этапе сделано, – подчеркнул Железняк.

Ранее Факты ICTV писали, какие изменения предусматривает Закон о медиа.