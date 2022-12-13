Грудень, 13 в 18:10

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада проголосувала в цілому за ухвалення проєкту Закону про медіа.

Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

За його інформацією, “за” виступили 299 народних представників.

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В законі ухвалені компромісні позиції щодо врегулювання статусу каналу Рада, який має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмежень прямих трансляцій – викладати записи у день проведення пленарного засідання.

А також з нього тепер вилучено норми щодо виборчого законодавства.

– Щодо наших зобов’язань по кандидатству України в ЄС: три з трьох. Закон про нацменшини, конкурсний відбір суддів КС та Закон про медіа – прийнято в цілому. Все, що залежало від парламенту, на цьому етапі зроблено, – підкреслив Железняк.

Раніше Факти ICTV писали, які зміни передбачає Закон про медіа.