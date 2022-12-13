Декабрь, 13 в 18:47

В Украине запустили новый онлайн-инструмент под названием Карта восстановления. На ней аналитики зафиксировали уже восстановившиеся объекты после разрушений и повреждений, нанесенных в результате российской полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает ГО Антикоррупционный штаб.

В настоящее время эта карта содержит более тысячи зданий, общая сумма восстановления которых превышает 1 млрд грн.

Сейчас смотрят

– В информационном пространстве о восстановлении говорят всегда в будущем времени, на самом же деле в Украине уже есть тысячи восстановленных объектов. Конечно, в большинстве своем это какой-то мелкий ремонт, но даже на эти работы уже тратят миллиарды гривен бюджетных средств. И наша задача – эти расходы фиксировать, ведь это условие прозрачного восстановления, – сообщил председатель правления Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик.

По его словам, аналитики организации уже в течение нескольких месяцев исследуют восстановление разных регионов Украины, которое сейчас сложно назвать прозрачным.

Так, согласно полученным данным военных администраций, на территориях, доступных для подсчета, зафиксировано почти 160 тыс. поврежденных или разрушенных объектов, восстановлено же более 6 тыс. объектов.

Он добавил, что главная цель карты – чтобы восстановление было прозрачным и подотчетным, а также – чтобы было проще привлекать средства на восстановление и мониторить их использование, чтобы восстановление Украины было максимально эффективным.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщил, что на полное восстановление может потребоваться более $700 млрд без учета еще не деоккупированных энергосистем и территорий.

Между тем на восстановление инфраструктуры нужно более $40 млрд.

Как отмечается, Карта восстановления содержит данные о расположении объекта, фото до разрушения, после разрушения и после восстановления.

В описании каждого объекта – информация об источнике средств, привлеченных для ремонта – это не всегда бюджетные деньги.

Напомним, в июне была запущена Карта разрушений, где указаны пострадавшие в результате обстрелов РФ здания.