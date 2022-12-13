Грудень, 13 в 18:47

В Україні запустили новий онлайн-інструмент під назвою Карта відновлення. На ній аналітики зафіксували об’єкти, які вже відновили після руйнувань та пошкоджень, завданих внаслідок російської повномасштабної агресії.

Про це повідомляє ГО Антикорупційний штаб.

Наразі ця мапа містить понад тисячу будівель, загальна сума відновлення яких перевищує 1 млрд грн.

Зараз дивляться

– В інформаційному просторі про відбудову говорять завжди у майбутньому часі, насправді ж в Україні вже є тисячі відновлених об‘єктів. Звісно, здебільшого це якийсь дрібний ремонт, але навіть на ці роботи вже витрачають мільярди гривень бюджетних коштів. І наше завдання – ці витрати фіксувати, адже це є умовою прозорої відбудови, – повідомив голова правління Антикорупційного штабу Сергій Миткалик.

За його словами, аналітики організації вже протягом кількох місяців досліджують відбудову різних регіонів України, яку наразі складно назвати прозорою.

Так, згідно з отриманими даними військових адміністрацій, на територіях, доступних для підрахунку, зафіксовано майже 160 тис. пошкоджених або зруйнованих об’єктів, відновлено ж понад 6 тис. об’єктів.

Він додав, що головна мета мапи – щоб відновлення було прозорим та підзвітним, а також – щоб було простіше залучати кошти на відбудову та моніторити їх використання, щоб відбудова України була максимально ефективною.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко повідомив, що на повну відбудову може знадобитись понад $700 млрд без урахування енергосистеми та територій, які ще не деокуповані.

Тим часом на відбудову інфраструктури потрібно більше ніж $40 млрд.

Як зазначається, Карта відновлення містить дані про розташування об’єкта, фото до руйнування, після руйнування та після відбудови.

В описі кожного об’єкта – інформація про джерело коштів, які були залучені для ремонту – це не завжди бюджетні гроші.

Нагадаємо, у червні було запущено Карту руйнувань, де вказані будівлі, що постраждали внаслідок обстрілів Росією.