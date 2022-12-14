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Факты / Україна

Зависит от хода войны: Маляр объяснила заявление о новой волне всеобщей мобилизации

Бедрак Виктория, редактор ленты
Зависит от хода войны: Маляр объяснила заявление о новой волне всеобщей мобилизации
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что прогнозировать новую волну мобилизации в Украине пока некорректно. Все будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом она написала в Telegram.

Маляр отметила, что некоторые СМИ неправильно объяснили ее заявление о мобилизационных мерах в 2023 году. По ее словам, это будет зависеть от разных факторов.

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Замминистра также напомнила, что мобилизацию объявляет своим указом президент, а общая мобилизация в Украине длится с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается из-за агрессии РФ.

Кроме того, мобилизационные потребности рассчитывают военные.

6 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что пока потребности в дополнительной волне мобилизации нет.

Источник: Анна Маляр

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