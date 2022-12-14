Декабрь, 14 в 14:29

Новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте. Пока ее трудно спрогнозировать.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в эфире программы Нічна варта.

По ее словам, у ВСУ есть потребность в восстановлении потерь и ротации.

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— Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене, – сказала заместитель.

Кроме того, она отметила, что после Нового года будут об этом говорить публично.

24 февраля из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении всеобщей мобилизации, 3 марта Верховная Рада утвердила указ главы государства. С тех пор его несколько раз продолжали.

16 ноября Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года.

Источник: ТСН