Зеленский образовал четыре военные администрации на Херсонщине: кто их возглавил
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский образовал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей.
Соответствующий указ №865 и распоряжения №323 — 326 были опубликованы на сайте главы государства.
Указом Зеленского были образованы:
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- Белозерская поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области, где начальником назначен Игорь Островной;
- Музыковская сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области, которую возглавил Игорь Подгородецкий;
- Присивашская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, назначение на руководство которой получила Елена Пелешок;
- и Тавричанская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, где президент Украины руководителем назначил Татьяну Ющенко.
Начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич поздравил новоназначенных должностных лиц и заявил, что область чиновники вместе с ним будут восстанавливать Херсонщину.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинцам пришлось пролить немало крови.