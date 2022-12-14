Декабрь, 14 в 17:55

Президент Владимир Зеленский образовал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей.

Соответствующий указ №865 и распоряжения №323 — 326 были опубликованы на сайте главы государства.

Указом Зеленского были образованы:

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Белозерская поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области, где начальником назначен Игорь Островной ;

поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области, где начальником назначен ; Музыковская сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области, которую возглавил Игорь Подгородецкий ;

сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области, которую возглавил ; Присивашская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, назначение на руководство которой получила Елена Пелешок ;

сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, назначение на руководство которой получила ; и Тавричанская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, где президент Украины руководителем назначил Татьяну Ющенко.

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