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Факты / Україна

Зеленский образовал четыре военные администрации на Херсонщине: кто их возглавил

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский образовал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей.

Соответствующий указ №865 и распоряжения №323 — 326 были опубликованы на сайте главы государства.

Указом Зеленского были образованы:

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  • Белозерская поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области, где начальником назначен Игорь Островной;
  • Музыковская сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области, которую возглавил Игорь Подгородецкий;
  • Присивашская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, назначение на руководство которой получила Елена Пелешок;
  • и Тавричанская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области, где президент Украины руководителем назначил Татьяну Ющенко.

Начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич поздравил новоназначенных должностных лиц и заявил, что область чиновники вместе с ним будут восстанавливать Херсонщину.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинцам пришлось пролить немало крови.

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