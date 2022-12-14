Зеленський утворив чотири військові адміністрації на Херсонщині: хто їх очолив
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський утворив у Херсонській області ще чотири місцевих військових адміністрації та призначив їх очільників.
Відповідний указ №865 та розпорядження №323 – 326 були опубліковані на сайті глави держави.
Указом Зеленського були утворені:
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- Білозерська селищна військова адміністрація Херсонського району Херсонської області, де начальником призначений Ігор Острівний;
- Музиківська сільська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області, яку очолив Ігор Підгородецький;
- Присиваська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області, призначення на керівництво якою отримала Олена Пелешок;
- та Тавричанська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області, де президент України очільником призначив Тетяну Ющенко.
Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич привітав новопризначених посадовців та заявив, що область чиновники разом з ним будуть відновлювати Херсонщину.
Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнити Запорізьку область буде простіше за Херсонську, де українцям довелось пролити чимало крові.