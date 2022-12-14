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Факти / Україна

Зеленський утворив чотири військові адміністрації на Херсонщині: хто їх очолив

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський утворив у Херсонській області ще чотири місцевих військових адміністрації та призначив їх очільників.

Відповідний указ №865 та розпорядження №323 – 326 були опубліковані на сайті глави держави.

Указом Зеленського були утворені:

Зараз дивляться
  • Білозерська селищна військова адміністрація Херсонського району Херсонської області, де начальником призначений Ігор Острівний;
  • Музиківська сільська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області, яку очолив Ігор Підгородецький;
  • Присиваська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області, призначення на керівництво якою отримала Олена Пелешок;
  • та Тавричанська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області, де президент України очільником призначив Тетяну Ющенко.

Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич привітав новопризначених посадовців та заявив, що область чиновники разом з ним будуть відновлювати Херсонщину.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнити Запорізьку область буде простіше за Херсонську, де українцям довелось пролити чимало крові.

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