Безопасность госграницы, потребности ВСУ и энергетика: Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента
В среду, 14 декабря, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как уточняется, участники заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.
– Также были проанализированы последние действия врага и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины. Продолжилась работа над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры, – говорится в сообщении.
Кроме того, участники рассмотрели, как проходит восстановление энергетики в Украине.
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