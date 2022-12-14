Безопасность госграницы, потребности ВСУ и энергетика: Зеленский провел заседание Ставки

Декабрь, 14 в 14:19

В среду, 14 декабря, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как уточняется, участники заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.

– Также были проанализированы последние действия врага и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины. Продолжилась работа над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры, – говорится в сообщении.

Кроме того, участники рассмотрели, как проходит восстановление энергетики в Украине.