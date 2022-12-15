Оккупанты переключают ЗАЭС в энергосистему РФ – Генштаб ВСУ
Оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему Российской Федерации.
Об этом сообщили 15 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, захватчики продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр.
Пострадали районы 19 населенных пунктов, в том числе:
- Времьевка, Новополь Донецкой области;
- Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области;
- Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.
Есть информация, что российские оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области.
Также принудительно эвакуированы граждане Украины, проживавшие на острове Большой Потемкинский близ Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.
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