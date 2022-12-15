Окупанти переключають ЗАЕС до енергосистеми РФ – Генштаб ЗСУ
Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.
Про це 15 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро.
Постраждали райони 19 населених пунктів, зокрема:
- Времівка, Новопіль Донецької області;
- Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області;
- Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.
Є інформація, що російські окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.
Також примусово евакуйовано громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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