Окупанти переключають ЗАЕС до енергосистеми РФ – Генштаб ЗСУ

Грудень, 15 в 7:33

Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.

Про це 15 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро.

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Постраждали райони 19 населених пунктів, зокрема:

Времівка, Новопіль Донецької області ;

; Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області ;

; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

Є інформація, що російські окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

Також примусово евакуйовано громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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