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Факты / Україна

Поработали партизаны: казармы оккупантов в Бердянске остались без света

Татьяна Забожко, редактор ленты
електроенергія
Фото: Pixabay

В Бердянске Запорожской области партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи.

Известно, что с этой подстанции подавалась электроэнергия в микрорайон Коса, где РФ расквартировала свои мобилизационные подразделения.

Таким образом после подрыва казармы оккупантов остались без света.

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Согласно данным Центра национального сопротивления, взорвали трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП неизвестные тротиловыми шашками еще вечером 13 декабря.

На следующий день оккупанты увеличили количество проверок, чтобы найти исполнителей, но тщетно.

В Центре национального сопротивления подчеркивают: такие диверсии совершают опытные военные.

Неподготовленных людей в Центре призывают не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Центр национального сопротивления

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