Поработали партизаны: казармы оккупантов в Бердянске остались без света
В Бердянске Запорожской области партизаны взорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи.
Известно, что с этой подстанции подавалась электроэнергия в микрорайон Коса, где РФ расквартировала свои мобилизационные подразделения.
Таким образом после подрыва казармы оккупантов остались без света.
Согласно данным Центра национального сопротивления, взорвали трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП неизвестные тротиловыми шашками еще вечером 13 декабря.
На следующий день оккупанты увеличили количество проверок, чтобы найти исполнителей, но тщетно.
В Центре национального сопротивления подчеркивают: такие диверсии совершают опытные военные.
Неподготовленных людей в Центре призывают не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории.
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Источник: Центр национального сопротивления