Попрацювали партизани: казарми окупантів у Бердянську залишились без світла

Грудень, 15 в 8:50

У Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію та опору лінії електропередачі.

Відомо, що ця підстанція живила мікрорайон Коса, де РФ розквартирувала свої мобілізаційні підрозділи.

Таким чином після підриву казарми окупантів залишилися без світла.

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За даними Центру національного спротиву, підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП невідомі тротиловими шашками ще ввечері 13 грудня.

Наступного дня окупанти збільшили кількість перевірок, щоб знайти виконавців, але марно.

У Центрі національного спротиву наголошують: такі диверсії здійснюють досвідчені військові.

Непідготовлених людей у Центрі закликають не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Центр національного спротиву