Декабрь, 15 в 9:17

15 декабря во временно захваченном Донецке раздались взрывы.

Оккупационный мэр Алексей Кулемзин заявил, что центр города “подвергся наибольшему удару за последние восемь лет”.

По его словам, снаряды попали в жилые кварталы, торговые и бизнес-центры, многоэтажки, кафедральный собор и детскую спортивную площадку.

Сейчас смотрят

Оккупационные власти сообщают о пяти пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.