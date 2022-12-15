Пятеро пострадавших: в Донецке раздались взрывы
Требует проверки
15 декабря во временно захваченном Донецке раздались взрывы.
Оккупационный мэр Алексей Кулемзин заявил, что центр города “подвергся наибольшему удару за последние восемь лет”.
По его словам, снаряды попали в жилые кварталы, торговые и бизнес-центры, многоэтажки, кафедральный собор и детскую спортивную площадку.
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Оккупационные власти сообщают о пяти пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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