П’ятеро постраждалих: у Донецьку пролунали вибухи
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15 грудня в тимчасово захопленому Донецьку пролунали вибухи.
Окупаційний мер Олексій Кулемзін заявив, що центр міста “зазнав найбільшого удару за останні вісім років”.
За його словами, снаряди поцілили в житлові квартали, торговельні та бізнес-центри, багатоповерхівки, кафедральний собор та дитячий спортивний майданчик.
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Окупаційна влада повідомляє про п’ятьох постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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