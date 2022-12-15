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Факти / Україна

П’ятеро постраждалих: у Донецьку пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Обстріл Донецька 15 грудня 2022

15 грудня в тимчасово захопленому Донецьку пролунали вибухи.

Окупаційний мер Олексій Кулемзін заявив, що центр міста “зазнав найбільшого удару за останні вісім років”.

За його словами, снаряди поцілили в житлові квартали, торговельні та бізнес-центри, багатоповерхівки, кафедральний собор та дитячий спортивний майданчик.

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Окупаційна влада повідомляє про п’ятьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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