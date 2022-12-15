Декабрь, 15 в 15:32

Российские войска могут использовать беспилотные летательные аппараты, независимо от температурных условий.

Об этом сообщил на брифинге представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба.

Специалисты центра проводят исследование технических характеристик беспилотных летательных аппаратов. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что никаких запретов, чтобы летать в любых погодных условиях, нет, – отметил он.

Заруба напомнил о вчерашней атаке дронов на Киев.

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Видим результаты применения, вчера летели и ничто им не мешало. То есть, они могут применяться в любых погодных условиях, — подчеркнул представитель Центра.

По его словам, как для любых летательных аппаратов, есть определенные ограничения, и при прохождении БПЛА определенных слоев атмосферы может возникнуть обледенение или другие вещи, которые помешают ему выполнить свою задачу.

Вчера, 14 декабря, россияне атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе. Всего было две волны атак вражеских БПЛА. Украинские силы ПВО уничтожили 13 беспилотников. Обломки от сбитых беспилотников попали в админздание, еще четыре жилых дома получили незначительные повреждения.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дроны, которые использует РФ в войне против Украины, не чувствительны к морозу, а на их использование может влиять разве что нелетная погода, в том числе шквальный ветер.

Источник: брифинг в Military Media Center