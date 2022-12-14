Декабрь, 14 в 9:15

Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Обновлено. По словам начальника городской военной администрации Сергея Попко, всего за три часа воздушной тревоги было две волны атак вражеских дронов.

По уточненным данным, обломки от сбитых БПЛА попали в одно административное здание в Шевченковском районе столицы, а не в два, как сообщалось ранее.

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Еще четыре жилых здания подверглись незначительным повреждениям.

Обновлено в 09:15. Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за три часа воздушной тревоги уничтожили 13 беспилотников.

Обновлено в 08:00. Известно, что обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе.

Информация о жертвах уточняется.

Обновлено в 07:26. По состоянию на это время силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над Киевом и Киевской областью.

Обновлено в 06:42. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Шевченковском районе столицы.

Туда сразу направились все службы.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 05:56. Сразу после этого люди стали сообщать о громких звуках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Андрей Небитов