Грудень, 15 в 15:32

Російські війська можуть застосовувати безпілотні літальні апарати, незалежно від температурних умов.

Про це повідомив на брифінгу представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

Спеціалісти центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати цих досліджень свідчать про те, що ніяких заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, немає, – зазначив він.

Заруба нагадав про вчорашню атаку дронів на Київ.

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Бачимо результати застосування, вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватися в будь-яких погодних умовах, – наголосив представник Центру.

За його словами, як для будь-яких літальних апаратів, є певні обмеження, і при проходженні БПЛА певних шарів атмосфери може виникнути обледеніння чи інші речі, які зашкодять йому виконати своє завдання, однак українські спеціалісти зустрічали в деяких зразках дронів спеціальні пристрої, які дозволяють підігрівати зовнішні датчики.

Вчора, 14 грудня, росіяни атакували Київ та область іранськими дронами-камікадзе. Загалом було дві хвилі атак ворожих БПЛА. Українські сили ППО знищили 13 безпілотників. Уламки від збитих безпілотників влучили в адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки зазнали незначних ушкоджень.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що дрони, які використовує РФ у війні проти Україні, не чутливі до морозу, а на їхнє використання може впливати хіба нельотна погода, зокрема шквальний вітер.

Джерело: брифінг в Military Media Center