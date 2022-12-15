Стратегічне завдання ЗСУ – підготуватись до загострення війни у лютому-березні – Залужний
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав три головні стратегічні завдання армії України у війні проти Росії: утримання позицій, накопичення ресурсів та захист неба – ППО та ПРО.
Про це він повідомив в інтерв’ю The Economist.
Він підкреслив, що особливо важливим є утримання лінії оборони. Українські захисники не можуть втратити позиції, адже звільняти міста – в десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати їх.
– Наше друге стратегічне завдання – підготуватися до війни, яка може статися в лютому. Вміти вести війну свіжими силами і резервами. Наші війська всі зараз пов’язані в боях, вони стікають кров’ю. Вони стікають кров’ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем, – розповів він.
Так, створення резервів, за його словами, має допомогти стримати агресора. Залужний вважає, що новий напад може відбутись у лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – уже наприкінці січня 2023 року.
І третє стратегічне завдання – протиракетна оборона і протиповітряна оборона.
– На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми балансуємо на дуже тонкій межі. Якщо [електромережу] зруйнують… тоді почнуть мерзнути дружини та діти солдатів. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій? – підкреслив головнокомандувач.