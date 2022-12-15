Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

15 декабря во время воздушной тревоги, что продолжалась чуть больше 20 минут, раздались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщили в сообществе Мониторинг военной активности.

Заметим, что в течение ночи и утром 15 декабря российские оккупационные войска били из Градов и тяжелой артиллерии по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах Никопольского района.

Сейчас смотрят

В общей сложности туда прилетели по меньшей мере 40 вражеских снарядов.

В Марганецкой общине разрушены частное жилье, хозяйственные постройки и газопровод.

В Червоногригорьевской и Мировской общинах специалисты еще обследуют территории, что попали под удар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка