Декабрь, 15 в 10:47

15 декабря во время воздушной тревоги, что продолжалась чуть больше 20 минут, раздались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщили в сообществе Мониторинг военной активности.

Заметим, что в течение ночи и утром 15 декабря российские оккупационные войска били из Градов и тяжелой артиллерии по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах Никопольского района.

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В общей сложности туда прилетели по меньшей мере 40 вражеских снарядов.

В Марганецкой общине разрушены частное жилье, хозяйственные постройки и газопровод.

В Червоногригорьевской и Мировской общинах специалисты еще обследуют территории, что попали под удар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко