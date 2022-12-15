В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели взрывы
15 декабря во время воздушной тревоги, что продолжалась чуть больше 20 минут, раздались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом сообщили в сообществе Мониторинг военной активности.
Заметим, что в течение ночи и утром 15 декабря российские оккупационные войска били из Градов и тяжелой артиллерии по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах Никопольского района.
В общей сложности туда прилетели по меньшей мере 40 вражеских снарядов.
В Марганецкой общине разрушены частное жилье, хозяйственные постройки и газопровод.
В Червоногригорьевской и Мировской общинах специалисты еще обследуют территории, что попали под удар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко