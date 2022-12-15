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Факти / Україна

У Кривому Розі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Кривому Розі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
Фото: Depositphotos

15 грудня під час повітряної тривоги, що тривала трохи більше 20 хвилин, пролунали вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомили в спільноті Моніторинг військової активності.

Зауважимо, що протягом ночі та вранці 15 грудня російські окупаційні війська гатили з Градів та важкої артилерії по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району.

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Загалом туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.

У Марганецькій громаді зазнали руйнувань приватне житло, господарські споруди та газогін.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах фахівці ще обстежують території, що зазнали уражень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

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