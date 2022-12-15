У Кривому Розі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
15 грудня під час повітряної тривоги, що тривала трохи більше 20 хвилин, пролунали вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Про це повідомили в спільноті Моніторинг військової активності.
Зауважимо, що протягом ночі та вранці 15 грудня російські окупаційні війська гатили з Градів та важкої артилерії по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району.
Загалом туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.
У Марганецькій громаді зазнали руйнувань приватне житло, господарські споруди та газогін.
У Червоногригорівській та Мирівській громадах фахівці ще обстежують території, що зазнали уражень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко