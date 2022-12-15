Декабрь, 15 в 13:54

Вооруженные силы Украины продвинулись на Востоке – в районе населенного пункта Диброва (Луганская область).

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он отметил, что российские оккупационные войска пытаются захватить все больше территории Донецкой области. В течение этой недели на Востоке произошло 388 боевых столкновений ВСУ с врагом.

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Так, на Харьковском и Купянском направлениях оккупанты вели безуспешные попытки наступления, наносили удары по военным и гражданским.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали попытки наступления войск РФ в районах ряда населенных пунктов.

– В ходе ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва, – подчеркнул Громов.

Диброва – это село, расположенное недалеко от города Кременная Луганской области.

По словам Громова, в районе поселка Белогоровка оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Верхнекаменское, чтобы охватить Белогоровку с юга.

На Бахмутском направлении путинские солдаты вели наступление в районе населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Клищиевка, Озеряновка, Майорск. При этом были активно задействованы подразделения наемников ЧВК Вагнера, основу которых составляют бывшие заключенные.

Только в течение 1-2 декабря в больницы временно оккупированного Луганска доставили почти 500 оккупантов, преимущественно “вагнеровцев”. По состоянию на 4 декабря в больницах находились более 3,6 тыс. оккупантов из так называемого спецконтингента.

– Несмотря на большие потери противника в личном составе, он пытается выполнить задачи по блокированию и взятию под контроль Бахмута, — уточнил Громов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях ВСУ сдерживали попытки наступления оккупантов. А на Запорожском и Херсонском направлениях в течение недели произошло три боевых столкновения.

В Крымском операционном районе успешные действия украинских военных на юге и в Черноморской зоне заставили войска РФ усиливать оборону временно оккупированного полуострова. Они наращивают фортификационные сооружения в Крыму, а на аэродромах Бельбек, Гвардейское и Саки развернули средства РЭБ.

С 8 декабря оккупанты нанесли 41 ракетный удар. Кроме того, они применили 32 дрона-камикадзе против энергетических объектов. ВСУ сбили 22 беспилотника. В течение недели украинская артиллерия нанесла удары по 309 вражеским объектам, в том числе по более чем 150 районам сосредоточения оккупантов и техники.

Источник: Военное телевидение Украины