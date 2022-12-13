Декабрь, 13 в 20:48

Вооруженные силы Украины имеют успехи и продвигаются в направлении населенных пунктов Сватово-Кременная в Луганской области.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

– Ситуация стабильно тяжелая, контролируемая… В направлении Сватово-Кременная продвигаемся, имеем успехи, — подчеркнул Гайдай.

Он также рассказал, что в районе поселка Белогоровка ВСУ круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты постоянно обстреливают позиции украинских военных из разных видов вооружения и пытаются прорвать там оборону, захватить территорию населенного пункта.

Сейчас смотрят

Комментируя ситуацию во временно оккупированных населенных пунктах, особенно прифронтовых, Гайдай сообщил, что некоторые из них закрыты на въезд и выезд. Оккупанты никого не выпускают и не впускают туда.

Кроме того, рашисты пытаются заглушить связь и интернет. Такие меры российские войска вводят, поскольку очень напуганы из-за точечных ударов ВСУ (“хлопков”) в тылу. Они подозревают местных жителей в помощи украинской армии.

Кроме того, рашисты массово заселяются в села у линии фронта (в частные дома). А из некоторых населенных пунктов оккупанты полностью выгоняют местных жителей, закрывают к ним доступ блокпостами. Таким образом, они пытаются защититься от “хлопков”.

Еще в начале декабря Сергей Гайдай сообщал, что от города Кременная ВСУ отделяют несколько километров. На том направлении происходят тяжелые бои буквально за каждые 100 м.

По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты понимают, что уже в ближайшее время им придется попрощаться со Сватовым и Кременной.

Источник: Facebook Сергея Гайдая