Грудень, 15 в 13:54

Збройні сили України просунулися на Сході – в районі населеного пункту Діброва (Луганська область).

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він зазначив, що російські окупаційні війська намагаються захопити все більше території Донецької області. Протягом цього тижня на Сході відбулося 388 бойових зіткнень ЗСУ із ворогом.

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Так, на Харківському і Купʼянському напрямках окупанти вели безуспішні спроби наступу, завдавали ударів по військових і цивільних.

А на Лиманському напрямку українські захисники відбивали спроби наступу військ РФ у районах низки населених пунктів.

– В ході ведення наступальних дій Сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва, – наголосив Громов.

Діброва – це село, розташоване неподалік від міста Кремінна на Луганщині.

За словами Громова, в районі селища Білогорівка окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Верхньокамʼянське, щоб охопити Білогорівку з півдня.

На Бахмутському напрямку путінські солдати вели наступ у районі населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Озерянівка, Майорськ. При цьому були активно задіяні підрозділи найманців ПВК Вагнера, основу яких складають колишні ув’язнені.

Лише протягом 1-2 грудня до лікарень тимчасово окупованого Луганська доставили майже 500 окупантів, переважно “вагнерівців”. Станом на 4 грудня в лікарнях перебувало понад 3,6 тис. окупантів із так званого спецконтингенту.

– Попри великі втрати противника в особовому складі, він намагається виконати завдання щодо блокування та взяття під контроль Бахмута, – уточнив Громов.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямках ЗСУ стримували спроби наступу окупантів. А на Запорізькому і Херсонському напрямках протягом тижня відбулося три бойові зіткнення.

У Кримському операційному районі успішні дії українських військових на півдні та в Чорноморській зоні змусили війська РФ посилювати оборону тимчасово окупованого півострова. Вони нарощують фортифікаційні споруди в Криму, а на аеродромах Бельбек, Гвардійське та Саки розгорнули засоби РЕБ.

З 8 грудня окупанти завдали 41 ракетного удару. Крім того, вони застосували 32 дрони-камікадзе проти енергетичних обʼєктів. ЗСУ збили 22 безпілотники. Протягом тижня українська артилерія завдала ударів по 309 ворожих обʼєктах, зокрема по понад 150 районах зосередження окупантів та техніки.

Джерело: Військове телебачення України