Сенат принял рекордный оборонный бюджет США

Декабрь, 16 в 8:56

Сенат США в четверг, 15 декабря, принял закон об оборонном бюджете на 2023 год в размере рекордных 858 миллиардов долларов.

Новый бюджет на 45 миллиардов больше, чем предлагал президент Джо Байден. Он получил двухпартийную поддержку, документ уже отправлен на подпись в Белый дом.

Известно, что новый оборонный бюджет предполагает увеличение зарплаты американским военным на 4,6%, финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов.

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Также предполагается поддержка союзников по НАТО, Украине и Тайваню. В частности, нашему государству назначено 800 миллионов долларов. Эта сумма рассматривается отдельно от других многомиллиардных законодательных актов, которые Конгресс США принимал после масштабного вторжения России в Украину.