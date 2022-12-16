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Факты / Світ

Сенат принял рекордный оборонный бюджет США

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенат США в четверг, 15 декабря, принял закон об оборонном бюджете на 2023 год в размере рекордных 858 миллиардов долларов.

Новый бюджет на 45 миллиардов больше, чем предлагал президент Джо Байден. Он получил двухпартийную поддержку, документ уже отправлен на подпись в Белый дом.

Известно, что новый оборонный бюджет предполагает увеличение зарплаты американским военным на 4,6%, финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов.

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Также предполагается поддержка союзников по НАТО, Украине и Тайваню. В частности, нашему государству назначено 800 миллионов долларов. Эта сумма рассматривается отдельно от других многомиллиардных законодательных актов, которые Конгресс США принимал после масштабного вторжения России в Украину.

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Источник: CNN
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