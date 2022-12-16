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Факты / Світ

В Пентагоне заявили о расширении подготовки ВСУ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Пентагоне заявили о расширении подготовки ВСУ

США объявили о расширении обучения украинских военных в Германии, чтобы включить совместные маневры и общевойсковые боевые действия. Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер.

– Отработка общевойсковых маневров – это логичный следующий шаг в наших усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины, – сказал Райдер.

По словам Райдера, в рамках программы обучения будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.

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