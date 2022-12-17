РФ сменила место запуска иранских дронов из-за уязвимости Крыма – разведка Британии
Страна-агрессор Россия перенесла место запуска иранских дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край, опасаясь уязвимости полуострова.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Как отмечается в сообщении, в последние дни РФ активизировала дальнобойные удары по критической национальной инфраструктуре Украины.
Анализируя недавние массированные атаки, в разведке уточнили, что, кроме крылатых ракет воздушного и морского базирования, РФ “почти наверняка” применяла и иранские дроны-камикадзе. Российские войска запускали беспилотники из Краснодарского края РФ.
– Раньше эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма. Смена места запуска, вероятно, связана с обеспокоенностью РФ по поводу уязвимости Крыма, — отмечается в сообщении.
Кроме того, новое место запуска дронов удобнее с точки зрения пополнения запасов вооружения, которое доставляется из Астрахани.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 December 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/qvaiWq0n01
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/d9jqkHomEZ
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022
В начале декабря в британской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed (Шахед), после чего начала снова их использовать для атак на Украину.