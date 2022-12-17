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Факты / Україна

РФ сменила место запуска иранских дронов из-за уязвимости Крыма – разведка Британии

Юлия Соколова, редактор ленты
Дрон
Фото: Depositphotos

Страна-агрессор Россия перенесла место запуска иранских дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край, опасаясь уязвимости полуострова.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сообщении, в последние дни РФ активизировала дальнобойные удары по критической национальной инфраструктуре Украины.

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Анализируя недавние массированные атаки, в разведке уточнили, что, кроме крылатых ракет воздушного и морского базирования, РФ “почти наверняка” применяла и иранские дроны-камикадзе. Российские войска запускали беспилотники из Краснодарского края РФ.

– Раньше эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма. Смена места запуска, вероятно, связана с обеспокоенностью РФ по поводу уязвимости Крыма, — отмечается в сообщении.

Кроме того, новое место запуска дронов удобнее с точки зрения пополнения запасов вооружения, которое доставляется из Астрахани.

В начале декабря в британской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed (Шахед), после чего начала снова их использовать для атак на Украину.

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