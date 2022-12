Страна-агрессор Россия перенесла место запуска иранских дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край, опасаясь уязвимости полуострова.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сообщении, в последние дни РФ активизировала дальнобойные удары по критической национальной инфраструктуре Украины.

Анализируя недавние массированные атаки, в разведке уточнили, что, кроме крылатых ракет воздушного и морского базирования, РФ “почти наверняка” применяла и иранские дроны-камикадзе. Российские войска запускали беспилотники из Краснодарского края РФ.

Кроме того, новое место запуска дронов удобнее с точки зрения пополнения запасов вооружения, которое доставляется из Астрахани.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 December 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022