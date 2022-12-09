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Факты / Україна

Войска РФ могли получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе – разведка Британии

Юлия Соколова, редактор ленты
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Россия возобновила атаки на территорию Украины, используя иранские дроны-камикадзе Shahed (Шахед). Это может свидетельствовать о том, что агрессор получил новую партию этих беспилотников из Ирана.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве обращают внимание, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках иранских БПЛА на объекты в Украине.

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– Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и Shahed-136 и теперь получила пополнение запасов, — отмечается в сообщении.

В разведке напомнили, что в ночь на 7 декабря украинские военные сбили 17 вражеских беспилотников, из них – 14 Shahed-136. Украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА по Запорожской и Днепропетровской областям.

В разведке уточнили, что последнее сообщение о сбитии иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября.

– Если информация подтвердится, то вполне возможно, что РФ возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА, – говорится в сообщении.

Как известно, украинские военные в течение нескольких недель не фиксировали применение оккупантами иранских дронов во время атак. В Воздушных силах ВСУ предполагали, что первая партия беспилотников у РФ закончилась, с чем и связано их исчезновение.

В начале декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) проинформировали, что в Иран поехал замминистра обороны РФ: вероятно, за новыми дронами.

И в ночь на 7 декабря Россия снова атаковала территорию Украины иранскими беспилотниками Shahed.

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