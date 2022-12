Россия возобновила атаки на территорию Украины, используя иранские дроны-камикадзе Shahed (Шахед). Это может свидетельствовать о том, что агрессор получил новую партию этих беспилотников из Ирана.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве обращают внимание, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках иранских БПЛА на объекты в Украине.

В разведке напомнили, что в ночь на 7 декабря украинские военные сбили 17 вражеских беспилотников, из них – 14 Shahed-136. Украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА по Запорожской и Днепропетровской областям.

В разведке уточнили, что последнее сообщение о сбитии иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 December 2022

Find out more about the UK government’s response:

https://t.co/8lSxWhSXeO

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/C9RUY80d8v

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 9, 2022