Країна-агресор Росія перенесла місце запуску іранських дронів-камікадзе з тимчасово окупованого Криму до Краснодарського краю, побоюючись вразливості півострова.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Як зазначається в повідомленні, останніми днями РФ активізувала далекобійні удари по критичній національній інфраструктурі України.

Аналізуючи нещодавні масовані атаки, в розвідці уточнили, що, окрім крилатих ракет повітряного та морського базування, РФ “майже напевно” застосовувала й іранські дрони-камікадзе. Російські війська запускали безпілотники з Краснодарського краю РФ.

Крім того, нове місце запуску дронів зручніше з погляду поповнення запасів озброєння, яке доставляється з Астрахані.

