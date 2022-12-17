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Факти / Україна

РФ змінила місце запуску іранських дронів через вразливість Криму – розвідка Британії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дрон
Фото: Depositphotos

Країна-агресор Росія перенесла місце запуску іранських дронів-камікадзе з тимчасово окупованого Криму до Краснодарського краю, побоюючись вразливості півострова.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Як зазначається в повідомленні, останніми днями РФ активізувала далекобійні удари по критичній національній інфраструктурі України.

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Аналізуючи нещодавні масовані атаки, в розвідці уточнили, що, окрім крилатих ракет повітряного та морського базування, РФ “майже напевно” застосовувала й іранські дрони-камікадзе. Російські війська запускали безпілотники з Краснодарського краю РФ.

– Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням РФ з приводу вразливості Криму, – наголошується в повідомленні.

Крім того, нове місце запуску дронів зручніше з погляду поповнення запасів озброєння, яке доставляється з Астрахані.

На початку грудня в британській розвідці повідомляли, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed (Шахед), після чого почала знову їх використовувати для атак на Україну.

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