Декабрь, 19 в 15:45

В Латвии на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новой военной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

На встрече Сунак анонсирует, что в следующем году Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов). Это обеспечит постоянное поступление критических снарядов в течение следующего года.

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Кроме того, Сунак будет призывать лидеров сохранить и увеличить военную поддержку Украины.

Великобритания — ведущий поставщик оборонной помощи для Украины. С начала полномасштабного вторжения британцы отправили ВСУ более 100 000 боеприпасов.

13 декабря в Великобритании официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов. Он будет включать 125 зенитных пушек и технологий для противодействия дронам, поставленным Ираном.

Источник: пресс-служба британского правительства