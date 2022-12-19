Будет включать сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. В Британии анонсировали новую военную помощь Украине
В Латвии на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новой военной помощи Украине.
Об этом говорится в сообщении британского правительства.
На встрече Сунак анонсирует, что в следующем году Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов). Это обеспечит постоянное поступление критических снарядов в течение следующего года.
Кроме того, Сунак будет призывать лидеров сохранить и увеличить военную поддержку Украины.
Великобритания — ведущий поставщик оборонной помощи для Украины. С начала полномасштабного вторжения британцы отправили ВСУ более 100 000 боеприпасов.
13 декабря в Великобритании официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов. Он будет включать 125 зенитных пушек и технологий для противодействия дронам, поставленным Ираном.
Источник: пресс-служба британского правительства