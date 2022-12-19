Грудень, 19 в 15:45

У Латвії на саміті Об’єднаних експедиційних сил (JEF) прем’єр-міністр Великох Британії Ріші Сунак оголосить про нову військову допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Зазначено, що на зустрічі Сунак анонсує, що наступного року Велика Британія поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів у рамках контракту на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів (305 млн доларів). Це забезпечить постійне надходження критичних снарядів протягом наступного року.

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Окрім того, Сунак закликатиме лідерів зберегти та збільшити військову підтримку України.

Велика Британія є провідним постачальником оборонної допомоги для України. З початку повномасштабного вторгнення британці відправили ЗСУ понад 100 000 боєприпасів.

13 грудня у Великій Британії офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Він включатиме 125 зенітних гармат та технологій для протидії дронам, поставленим Іраном.

Джерело: пресслужба британського уряду