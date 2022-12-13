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Противодействие смертоносным дронам: Британия выделила пакет военной помощи Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Україна та Велика Британія
Фото: Depositphotos

В Великобритании официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Британии в Twitter. По состоянию на курс 13 декабря, речь идет об около 2 250 000 000 грн.

В сообщении говорится, что украинские военные получат распоряжение 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

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— Пакет оборонной помощи стоимостью 50 млн фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в частности, десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами, — отметили в Минобороны Британии.

Великобритания оказывает огромную поддержку Украине после полномасштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля.

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