Декабрь, 20 в 23:03

Украина стала “страной года” по версии британского журнала The Economist, итоги чего издание ежегодно подбивает в декабре.

Об этом говорится на сайте журнала.

— В обычное время выбрать страну года по версии журнала The Economist непросто. Наши писатели и редакторы обычно начинают свободные дебаты, в которых они спорят о претензиях полудюжины стран, вошедших в список. Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина, — говорится в статье.

Как продолжает The Economist, обычно эта честь достается стране, которая, по мнению журнала, больше всего улучшила свое положение за последние 12 месяцев. Поэтому Украина — это в некотором смысле необычный выбор, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после неспровоцированного вторжения Владимира Путина в феврале.

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— Погибли многие люди. Города были разрушены и сожжены. Миллионы покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества. Однако в этом году украинцы проявили себя, — пишет издание.

The Economist выделило четыре качества украинцев, которые и утвердили Украину в звании “страна года”.

Героизм

Первое — это героизм. Когда началось вторжение РФ, большинство думали, пишет The Economist, что Украина будет разгромлена своим гораздо более крупным соседом.

— Многие бы поняли, если бы защитники Украины разбежались. Путин явно ожидал, что украинская армия сдастся: его войска прибыли с парадной формой, готовые к параду победы, практически без достаточного количества продовольствия. Но украинцы остались и дали бой, — говорится в материале.

Президент Владимир Зеленский, отвергнув предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны “боеприпасы, а не подвезти”. Обычные украинцы проявили такое же мужество.

— Профессора, водопроводчики и поп-звезды пошли в армию, меняя удобные кровати на морозные окопы и риск мучительной смерти. В бою за боем они побеждали россиян. Защищаясь от агрессора, который оспаривал право их страны на существование в качестве независимого государства, они обрели новое чувство национальной принадлежности, — говорится в материале.

Изобретательность

Второе качество украинцев — это изобретательность.

— Украинцы заметили слабые места своих врагов, подорвали запасы топлива и боеприпасов и быстро научились использовать новое оружие, поставляемое Западом. Они передали принятие решений офицерам на местах, что сделало их подразделения более проворными и адаптируемыми, чем неповоротливые россияне, подчиняющиеся иерархии. Они умело использовали помощь дружественных разведывательных служб, особенно американской, в то время как их враги сражались полуслепыми, а иногда выдавали свои собственные позиции телефонными звонками по открытым линиям, — пишет журнал.

Стойкость

Украинцы также продемонстрировали стойкость, отмечает The Economist.

В то время, когда многие жители Украины были лишены водопроводной воды дома, люди топили снег. Когда же не было электричества, украинцы находили тепло и свет в кафе с дизельными генераторами, или же спали в офисах, где они работают, пишет журнал.

— Ужасы, которые продолжает творить с ними Путин, похоже, не повлияли на их боевой дух, — пишет издание.

За редким исключением, украинцы не отвечают на военные преступления военными преступлениями, отмечает The Economist, когда российские войска регулярно бомбили мирных жителей, пытали пленных и грабили украинские села.

— Напротив, российские военнопленные удивляются тому, как хорошо с ними обращаются. Во многом это объясняется тем, что Украина — не нацистское государство, как утверждает Путин, а демократическое государство, где человеческие жизни имеют значение. У нее есть свои недостатки, в частности, коррупция, но ее правительство и народ отвергали путинизм еще до войны, а теперь они отвергают его еще более решительно, — пишет журнал.

Вдохновение

Благодаря тому, что украинцы выступили против российского деспота, были защищены соседи Украины.

— Если бы он (российский деспот, — Ред.) завоевал Украину, он мог бы напасть на Молдову или Грузию, или угрожать странам Балтии. Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже таким огромным, — пишет журнал.

Таким образом, отмечает The Economist, Украина стала вдохновением не только для тех стран, где “есть хищные соседи”, таких, как Тайвань, но и для угнетенных людей во всем мире.

— Многие тираны распространяют большую ложь, чтобы оправдать свои злодеяния, и навязывают свою волю с помощью террора. Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять. Их борьба еще далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине, — говорится в конце статьи.

Напомним, что война в Украине длится уже 300 дней.