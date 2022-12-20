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Украина получит еще более 10 тысяч антенн Starlink — Федоров

Бедрак Виктория, редактор ленты
антена Starlink
Фото: Getty Images

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении 10 000 антенн Starlink.

Отмечено, что их поставят Украину уже в ближайшие месяцы.

— SpaceX и Илон Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам… Маск заверил нас, что и дальше будет поддерживать Украину. Когда у нас было отключение электроэнергии, я в тот день написал ему сообщение, и он мгновенно отреагировал и уже сделал определенные шаги. Он понимает ситуацию, – сказал Федоров.

Он также отметил, что Украина получила около 22 тысяч антенн Starlink с начала полномасштабной войны.

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По словам министра, хотя контракта еще нет, правительства ряда стран ЕС готовы разделить оплату. Какие именно это страны Федоров не уточнил.

— На сегодняшний день все финансовые вопросы решены, — отметил он, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.

Источник: Bloomberg
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