Грудень, 20 в 16:49

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання 10 000 антен Starlink.

Зазначено, що їх поставлять Україні вже найближчими місяцями.

– SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам… Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію, – сказав Федоров.

Він також зазначив, що Україна отримала близько 22 тисяч антен Starlink з початку повномасштабної війни.

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За словами міністра, хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС готові розділити оплату. Які саме це країни, Федоров не уточнив.