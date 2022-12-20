Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
антена Starlink
Фото: Getty Images

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання 10 000 антен Starlink.

Зазначено, що їх поставлять Україні вже найближчими місяцями.

– SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам… Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію, – сказав Федоров.

Він також зазначив, що Україна отримала близько 22 тисяч антен Starlink з початку повномасштабної війни.

Зараз дивляться

За словами міністра, хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС готові розділити оплату. Які саме це країни, Федоров не уточнив.

– На сьогодні всі фінансові питання вирішені, – зазначив він, додавши, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування.

Джерело: Bloomberg
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка