Декабрь, 21 в 17:48

Днепропетровская область после длительных проблем со светом возвращается к стабилизационным графикам отключения электроэнергии.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

— Они это сделали. Более пяти суток непрерывной работы и энергетикам удалось более-менее стабилизировать систему. Запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме, — написал он.

По словам Резниченко, электричество поступает и в дома, поэтому область “после жестких отключений” возвращается к графикам отключений света.

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По его словам, в регионе будут действовать три очереди, из которых две будут с электричеством, когда одну — обесточат.

— Энергетики постараются, чтобы дома были со светом 5 часов, без него — 4 часа. Но при дефиците мощности будут более длительные отключения. При этом тотальная экономия остается трендом этой зимы, — написал глава ОГА.

Валентин Резниченко призвал жителей области пользоваться электроприборами по очереди и максимально экономить расход электроэнергии.

— Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе. Победим зиму вместе, — написал он.

Напомним, после массированных ракетных обстрелов в ноябре в Днепропетровской области были установлены экстренные отключения света, из-за чего население области могло десятки часов не иметь электроэнергии.