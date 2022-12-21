Грудень, 21 в 17:48

Дніпропетровська область після тривалих проблем зі світлом повертається до стабілізаційних графіків вимкнення електроенергії.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Вони це зробили. Понад п’ять діб безперервної роботи і енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему. Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі, – написав він.

За словами Резніченка, електрика надходить і до будинків, тому область “після жорстких відключень” повертається до графіків вимкнень світла.

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За його словами, у регіоні діятимуть три черги, з яких дві будуть з електрикою, коли одну – знеструмлять.

– Енергетики намагатимуться, аби оселі були зі світлом 5 годин, без нього – 4 години. Але за дефiциту потужності будуть бiльш тривалi вiдключення. При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими, – написав очільник ОВА.

Валентин Резніченко закликав мешканців області користуватись електроприладами по черзі і максимально заощаджувати витрати електроенергії.

– Вимикаємо усе зайве. Всюди. Удома і на роботі. Так допомагаємо країні і самим собі. Переможемо зиму разом, – написав він.

Нагадаємо, після масованих ракетних обстрілів у листопаді в Дніпропетровській області були встановлені екстрені вимкнення світла, через що населення області могло десятки годин не мати електроенергії.