Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Сколько времени понадобится ВСУ, чтобы научиться управлять ЗРК Patriot

Валентина Чорна, редактор ленты
Patriot
Фото: Depositphotos

Украинским силам понадобится несколько месяцев, чтобы подготовиться к работе с системой Patriot.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США.

– Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения, – сказал чиновник.

Высокопоставленный чиновник отметил, что батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину в рамках нового пакета помощи, “предоставит Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия” для защиты от “крылатых, баллистических ракет и самолетов”.

Сейчас смотрят

ЗРК Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других стран-союзников НАТО.

– Для противовоздушной обороны нет “серебряного шара”. Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороны. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в предыдущих пакетах помощи, — сказал чиновник.

Читайте
Эффективность ПВО вырастет, но не на 100%: Коваленко о предоставлении Украине ЗРК Patriot

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка