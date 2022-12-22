Сколько времени понадобится ВСУ, чтобы научиться управлять ЗРК Patriot
Украинским силам понадобится несколько месяцев, чтобы подготовиться к работе с системой Patriot.
Об этом пишет CNN со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США.
– Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения, – сказал чиновник.
Высокопоставленный чиновник отметил, что батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину в рамках нового пакета помощи, “предоставит Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия” для защиты от “крылатых, баллистических ракет и самолетов”.
ЗРК Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других стран-союзников НАТО.
– Для противовоздушной обороны нет “серебряного шара”. Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороны. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в предыдущих пакетах помощи, — сказал чиновник.