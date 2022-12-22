Декабрь, 22 в 0:04

Украинским силам понадобится несколько месяцев, чтобы подготовиться к работе с системой Patriot.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США.

– Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения, – сказал чиновник.

Высокопоставленный чиновник отметил, что батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину в рамках нового пакета помощи, “предоставит Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия” для защиты от “крылатых, баллистических ракет и самолетов”.

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ЗРК Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других стран-союзников НАТО.