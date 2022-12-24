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Факты / Україна

Медучреждения оккупированных территорий забиты ранеными россиянами — Маляр

Илья Нежигай, редактор ленты
Медучреждения оккупированных территорий забиты ранеными россиянами — Маляр

На оккупированных Россией территориях Украины количество раненых россиян создало перегрузку для медучреждений.

Об этом сообщила в своем Telegram канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Значительное количество из них умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов, — написала она.

Заместитель главы МО Украины пишет, что для недопущения дезертирства легкораненых российских военных, помещения, где они находятся, запираются на металлические решетки.

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Кроме того, из-за больших потерь среди командного состава оккупантов эти должности тактического звена получают назначения призванные из запаса офицеры, в частности пенсионного возраста.

— Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям, — говорит Маляр.

Ранее Луганская ОГА сообщала, что в медучреждениях оккупированного областного центра катастрофически не хватает самого необходимого для лечения раненых российских военных.

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Фото: Минобороны РФ

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