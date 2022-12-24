Грудень, 24 в 1:14

На окупованих Росією територіях України кількість поранених росіян створила перенавантаження для медзакладів.

Про це повідомила у своєму Telegram каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів, – написала вона.

Заступниця очільника МО України пише, що для недопущення дезертирства легкопоранених російських військових, приміщення, де вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.

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Крім того, через великі втрати серед командного складу окупантів ці посади тактичної ланки отримують призначення призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

– Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат, – каже Маляр.

Раніше Луганська ОВА повідомляла, що в медзакладах окупованого обласного центру катастрофічно не вистачає найнеобхіднішого для лікування поранених російських військових.

Фото: Міноборони РФ