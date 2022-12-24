Не могут выйти из дома 10 суток: оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Горностаевке
Российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Горностаевке, что в Херсонской области. Жители не могут передвигаться по селу или покинуть свои дома уже почти 10 дней.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 24 декабря.
Ситуация по направлениям следующая:
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.
- На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской.
- На Лиманском направлении захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
- На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.
Украинские военные сообщили, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
— В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года, — сообщили в Генштабе.
Россияне не позволяют жителям поселка выходить из дома и перемещаться по населенному пункту уже почти 10 суток.
В частности, украинские военные сообщили, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. В то же время ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.