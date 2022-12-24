Декабрь, 24 в 20:42

Российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Горностаевке, что в Херсонской области. Жители не могут передвигаться по селу или покинуть свои дома уже почти 10 дней.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 24 декабря.

Ситуация по направлениям следующая:

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской.

враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской. На Лиманском направлении захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области.

захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области. На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области. На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.

враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

Украинские военные сообщили, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

— В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года, — сообщили в Генштабе.

Россияне не позволяют жителям поселка выходить из дома и перемещаться по населенному пункту уже почти 10 суток.

В частности, украинские военные сообщили, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. В то же время ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.