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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Удары РФ по Херсону и $45 млрд помощи Украине от США в 2023 году: что происходит на 304-й день войны (онлайн)

Удары РФ по Херсону и $45 млрд помощи Украине от США в 2023 году: что происходит на 304-й день войны (онлайн)

Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионную группу.

На освобожденных территориях обнаружили 54 застенка, где оккупанты издевались над украинцами.

В Укрэнерго сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, но еще существенный.

Оккупанты обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК, в результате чего есть один погибший и один раненый.

В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Глава Моссада заявил, что Иран собирается расширить тайные поставки передовых вооружений в РФ.

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