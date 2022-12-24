Удары РФ по Херсону и $45 млрд помощи Украине от США в 2023 году: что происходит на 304-й день войны (онлайн)
Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионную группу.
На освобожденных территориях обнаружили 54 застенка, где оккупанты издевались над украинцами.
В Укрэнерго сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, но еще существенный.
Оккупанты обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК, в результате чего есть один погибший и один раненый.
В Киеве прекращают движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии, сообщил городской голова Виталий Кличко.
Глава Моссада заявил, что Иран собирается расширить тайные поставки передовых вооружений в РФ.
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