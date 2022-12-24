Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США с $800 млн помощи для Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил федеральный бюджет на $1,66 трлн на 2023 год, предусматривающий почти $45 млрд на помощь Украине.

В то же время Великобритания предоставит Украине $500 млн через Всемирный банк.