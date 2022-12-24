Декабрь, 24 в 12:47

Командование российской армии решило перевести танковую составляющую в роль артиллерии. Таким образом, российские танки выполняют несвойственную им роль, имитируя артиллерийские дивизионы.

Ранее российские оккупанты из-за нехватки артиллерии и БК к ней стали чаще применять ударные вертолеты Ка-52. Методом кабрирования они пытались имитировать и компенсировать эффект артиллерии.

Как пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, подобная задумка абсолютно себя не оправдала и в РФ от нее решили отказаться.

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Однако проблематика диспропорции артиллерии не была решена и тогда придумали идею с танками.

— У этой концепции есть несколько и более недостатков. К примеру, дальность поражения у танка меньше, чем у артиллерии, что означает, что он находится в опасной зоне контрбатарейной борьбы. Точность при имитации артиллерии также снижается, — пишет Коваленко.

По его словам, главное в том, что танковые стволы имеют меньший ресурс, чем артиллерийские, и их износ происходит значительно быстрее.

— Поэтому мы можем прогнозировать повальные разрывы стволов у танков российских оккупационных войск в ближайшее время и, соответственно, их небоеспособность.

Он прогнозирует, что это ускорит вывод из зоны боевых действий танковой составляющей армии РФ, что в свою очередь “существенно подрежет эту дефицитную компоненту” у оккупантов.

Россия пытается заменить артиллерию танками – это может привести к их небоеспособности / 3 фотографии

Британская разведка считает ключевым фактором, ограничивающим наступательные операции войск РФ в Украине, нехватку боеприпасов. В разведке подчеркивают, что Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы ее войска могли совершать широкомасштабные наступательные операции.

Также предполагается, что РФ ограничила свои дальнобойные ракетные удары по инфраструктуре Украины примерно до одного раза в неделю. Причиной являются ограниченные запасы крылатых ракет у агрессора.

Источник: Олександр Коваленко