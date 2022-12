Ключевым фактором, ограничивающим наступательные операции войск РФ в Украине, является нехватка боеприпасов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что Россия с октября перебросила в нашу страну десятки тысяч резервистов, набранных во время мобилизации.

В разведке подчеркивают, что Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы ее войска могли совершать широкомасштабные наступательные операции.

В разведке Британии также предполагают, что РФ ограничила свои дальнобойные ракетные удары по инфраструктуре Украины примерно одним разом в неделю. Причиной являются ограниченные запасы крылатых ракет у агрессора.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z4gjnDuyON

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 24, 2022