Декабрь, 24 в 10:31

Ключевым фактором, ограничивающим наступательные операции войск РФ в Украине, является нехватка боеприпасов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что Россия с октября перебросила в нашу страну десятки тысяч резервистов, набранных во время мобилизации.

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– Несмотря на сокращение непосредственной нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором сдерживания российских наступательных операций, — говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы ее войска могли совершать широкомасштабные наступательные операции.

В разведке Британии также предполагают, что РФ ограничила свои дальнобойные ракетные удары по инфраструктуре Украины примерно одним разом в неделю. Причиной являются ограниченные запасы крылатых ракет у агрессора.

– Уязвимость нынешнего оперативного плана РФ состоит в том, что даже обычное осуществление оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет, – отмечается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z4gjnDuyON — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 24, 2022

Согласно информации, которую на днях обнародовали американские СМИ, украинские военные за два дня войны тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц. В Соединенных Штатах в настоящее время могут производить около 14 тыс. 155-мм снарядов к гаубицам в месяц.